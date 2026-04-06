Il comunicato fantasma la smentita e l’ombra dell’ex sindaco | Attigliano fra voto e veleni

A pochi mesi dalle elezioni comunali, atti e dichiarazioni alimentano tensioni nel paese. Un comunicato stampa non firmato viene diffuso, mentre un ex primo cittadino viene associato a eventi recenti senza che il suo nome venga mai pronunciato ufficialmente. La smentita ufficiale arriva prontamente, ma la presenza di un’ombra politica si fa ancora sentire, contribuendo a creare un clima di incertezza tra i cittadini.

Una nota del sedicente coordinamento comunale di Forza Italia annuncia il sostegno a Daniele Nicchi per le prossime elezioni, la segreteria provinciale azzurra: “Nessun organo ufficiale si è ancora espresso” Riannodiamo i fili della storia. Il 18 marzo scorso circola via social e attraverso alcuni mezzi di informazione un comunicato sottoscritto dal sedicente coordinamento di Forza Italia di Attigliano in cui, nelle ultime righe, si dice testualmente che la coalizione di centrodestra “con la piena partecipazione di Forza Italia ha designato all'unanimità quale candidato sindaco di Attigliano Daniele Nicchi”. Già sindaco di Attigliano, dopo una parentesi come consigliere regionale, Nicchi è dal 2025 assessore comunale esterno con deleghe a bilancio e personale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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