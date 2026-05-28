I turisti che vengono in vacanza a Monza e si ritrovano l' auto cannibalizzata

Turisti in visita a Monza hanno scoperto che la loro auto era stata vandalizzata durante la notte. Al loro risveglio, hanno trovato il veicolo smontato e la lamiera segata, con parti dell’auto rimosse o danneggiate. L’episodio è avvenuto nel centro della città, dove i ladri hanno agito senza lasciare tracce evidenti. Nessuna informazione è stata comunicata sui responsabili o sui motivi dell’atto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Erano venuti a Monza per qualche giorno di vacanza. Ma quando la mattina sono usciti per prendere l’auto hanno trovato la sorpresa: era stata “fatta a pezzi” e i ladri avevano persino segato la lamiera.A Monza in vacanza: l'amara sorpresaÉ successo settimana scorsa a una coppia di turisti venuti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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