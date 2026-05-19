A Monza vengono distribuite le rose che aiutano chi è senza casa e lavoro

Da monzatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza, alcune persone stanno consegnando delle rose come gesto di solidarietà. Questi fiori sono destinati a chi si trova senza casa e senza lavoro, con l’obiettivo di portare un pensiero di vicinanza e conforto. La distribuzione si svolge in diverse zone della città, coinvolgendo volontari e cittadini. L’iniziativa mira a offrire un piccolo segno di attenzione e di speranza a chi sta attraversando un periodo complicato.

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Una rosa per portare un segno di amore e speranza a casa, ma soprattutto per aiutare chi sta attraversando un momento di difficoltà. Una tradizione che anche quest’anno si ripete quella promossa dalla Conferenza San Vincenzo del Duomo Monza.Venerdì 22 maggio, in occasione della ricorrenza di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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