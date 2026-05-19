A Monza vengono distribuite le rose che aiutano chi è senza casa e lavoro

A Monza, alcune persone stanno consegnando delle rose come gesto di solidarietà. Questi fiori sono destinati a chi si trova senza casa e senza lavoro, con l’obiettivo di portare un pensiero di vicinanza e conforto. La distribuzione si svolge in diverse zone della città, coinvolgendo volontari e cittadini. L’iniziativa mira a offrire un piccolo segno di attenzione e di speranza a chi sta attraversando un periodo complicato.

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