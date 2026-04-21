Auto cannibalizzata in via Verona rubati faro posteriore e sportelli

Nella centralissima via Verona, una Smart Forfour è stata trovata completamente svuotata e danneggiata. I ladri hanno rimosso un faro posteriore e hanno portato via anche gli sportelli dal lato conducente. Si tratta di un episodio che si inserisce in un crescente fenomeno di furti e di auto cannibalizzate nella zona. Le autorità stanno indagando sui responsabili di questi atti vandalici.

Non si arresta l’ondata di furti e di auto cannibalizzate. A testimoniarlo sono le immagini di una vettura, una Smart Forfour, completamente spogliata nella centralissima via Verona: i ladri hanno asportato un faro posteriore e sottratto anche gli sportelli dal lato guidatore. .🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Auto cannibalizzata a Torino San Paolo: i ladri portano via le quattro ruotePessima sorpresa per il proprietario di un'auto Alfa Romeo Stelvio che era stata parcheggiata davanti al civico 236 di corso Racconigi a Torino,... Va a prendere l'auto nel parcheggio e la trova cannibalizzata: restano (quasi) solo le gommeBrutta sorpresa per il proprietario dell'auto che nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è stata completamente smantellata Ancora un’auto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Auto cannibalizzata in via Verona, rubati faro posteriore e sportelli :: Segnalazione a Catania; Il fenomeno delle auto cannibalizzate in strada a Catania: smontate in pochi minuti, un incubo per i proprietari; Beccati su un'auto rubata e a bordo di uno scooter col telaio manomesso: due denunce; Sotto questo ammasso si nasconde una super sportiva: cannibalizzata totalmente dai ladri. Auto cannibalizzata nel cuore della notte in via Palermo: addio carrozzeria e interniRisveglio traumatico per un giovane di Latina, che questa mattina è sceso di casa per andare a lavoro e ha trovato la sua Bmw Serie 1 parcheggiata sotto la sua abitazione in via Palermo cannibalizzata ... ilmessaggero.it Parcheggia l’auto a Foggia: cannibalizzata in quattro orePesaro, 21 gennaio 2025 – Va in Puglia a trovare i parenti e si trova l’auto completamente cannibalizzata a seguito di un furto. Protagonista della brutta avventura è un 50enne di Lucrezia, ... ilrestodelcarlino.it Quinto Potere. . Compra un'Alfa Giulia a 19.500 euro, Antony cade nella trappola: "Targa pulita ma l'auto è rubata" - facebook.com facebook