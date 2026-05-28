I sondaggi gelano la gauche | l' astenuto guarda a destra

I sondaggi indicano una crescente astensione tra gli elettori di sinistra, che si orientano verso la destra. La somma dei dati di Mannheimer e Piazzapulita, insieme alle analisi di Post e alle opinioni di Ricolfi pubblicate su La Ragione, mostrano una tendenza condivisa. La tendenza riguarda il mancato trasferimento di consensi dal fronte del No a quello del sì e l'orientamento degli elettori di sinistra. Questi dati sono considerati affidabili fino a un certo punto, ma evidenziano un cambiamento nel panorama elettorale.

I sondaggi sono un'opinione, ma sino a un certo punto: basta sommare quello di Mannheimer a Piazzapulita, poi la ricostruzione del Post sul mancato travaso del No a sinistra e, infine, la testa di Luca Ricolfi (che ci capisce) sul quotidiano La Ragione: convergono tutti nella stessa direzione. Questa: 1) Gli astenuti, in Italia, non sono una riserva progressista, ma della destra; 2) Il voto al referendum non è un portato elettorale che la sinistra può replicare alle Politiche; 3) La tendenza della sinistra a porre l'accento sui temi della sicurezza e della criminalità (in chiave anti-Meloni) rischia di tirare la volata ancora alla destra, perché, su questi temi, l'astenuto recuperabile e l'elettore incazzato non tendono a chiedere più sinistra, ma più destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: LA NAZIONE SOTTO SHOC

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