Parigi resta alla gauche battuta la destra di Rachida Dati Il neosindaco Gregoire in bici verso l' Hotel de Ville

Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire ha vinto l'elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati: lo rende noto il Comune della capitale francese, pubblicando i risultati definitivi del secondo turno. La candidata di centrodestra ha ricevuto il 41,52% delle preferenze, mentre Sophia Chikirou di La France Insoumise si è classificata terza con il 7,96% dei voti. Il sindaco di sinistra uscente di Marsiglia, Benoît Payan, è stato rieletto con il 54,34% dei voti sconfiggendo con 14 punti di vantaggio il deputato del Rassemblement National (Rn) Franck Allisio, secondo i dati definitivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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