Parigi resta alla gauche battuta la destra di Rachida Dati
Il RN ha vinto in "decine di comuni" in questo ballottaggio, ha proclamato stasera Marine Le Pen, rallegrandosi per una "vittoria immensa" del suo partito che ha ormai "migliaia di consiglieri municipali" Non è stata una battaglia all'ultimo voto e neppure una vittoria al fotofinish: Parigi, feudo socialista da 25 anni, resterà alla gauche anche dopo Anne Hidalgo. Emmanuel Grégoire - suo erede - ha vinto ampiamente il ballottaggio respingendo la destra Rèpublicains di Rachida Dati con uno scarto molto ampio: 53% contro 38%, secondo le prime stime. Bocciata l'alleanza della Dati, che per candidarsi al comune della capitale aveva lasciato il governo e il ministero della Cultur, con i macroniani di Pierre-Yves Bournazel, che si era ritirato invitando i suoi elettori a votare per la destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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