Il RN ha vinto in "decine di comuni" in questo ballottaggio, ha proclamato stasera Marine Le Pen, rallegrandosi per una "vittoria immensa" del suo partito che ha ormai "migliaia di consiglieri municipali" Non è stata una battaglia all'ultimo voto e neppure una vittoria al fotofinish: Parigi, feudo socialista da 25 anni, resterà alla gauche anche dopo Anne Hidalgo. Emmanuel Grégoire - suo erede - ha vinto ampiamente il ballottaggio respingendo la destra Rèpublicains di Rachida Dati con uno scarto molto ampio: 53% contro 38%, secondo le prime stime. Bocciata l'alleanza della Dati, che per candidarsi al comune della capitale aveva lasciato il governo e il ministero della Cultur, con i macroniani di Pierre-Yves Bournazel, che si era ritirato invitando i suoi elettori a votare per la destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parigi resta alla gauche, battuta la destra di Rachida Dati

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