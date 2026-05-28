I Solisti dell’Orchestra Mozart | al via il primo dei tre appuntamenti della rassegna cameristica

È iniziata la rassegna “I Solisti dell’Orchestra Mozart”, con il primo di tre concerti programmati. La serie propone esecuzioni con diversi organici, dal duo all’ottetto e altri ensemble più piccoli, coinvolgendo i musicisti principali dell’orchestra. La manifestazione si svolge in modo regolare, offrendo spettacoli con formazioni variabili e interpretazioni di musica classica.

Riparte il tradizionale appuntamento della rassegna I Solisti dell’Orchestra Mozart, il ciclo di concerti caratterizzato per la varietà degli organici, che spaziano dal duo all’ottetto fino a piccoli ensemble, e che vedono protagonisti le prime parti e i musicisti dell’orchestra, secondo un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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