Firenze concerto dei Solisti Fiorentini nel segno di Mozart e Brahms

A Firenze si è tenuto un concerto della rassegna Il Palazzo Suona 2026, interpretato dai Solisti Fiorentini. L’evento si è svolto il 13 aprile 2026 nel capoluogo toscano. La formazione ha proposto brani di Mozart e Brahms, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. La serata ha rappresentato un nuovo appuntamento musicale all’interno del cartellone dedicato alla musica classica.

Firenze, 13 aprile 2026 - Nuovo appuntamento della rassegna Il Palazzo Suona 2026 con il concerto de I Solisti Fiorentini. Si terrà il 17 aprile, con inizio alle ore 17, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Ricco il programma della serata: H. Villa Lobos, Choros n.2 per flauto e clarinetto; Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto per flauto e archi in La maggiore Kv 298 (Andantino, minuetto e trio, Rondò, Allegretto grazioso); J. Brahms, Quintetto per clarinetto e archi in si minore op.115 (Allegro, Adagio, Andantino, Presto non assai ma con sentimento, Con moto, un poco meno mosso). I Solisti Fiorentini: Petru Ladislau Horvath e Anton Horvath al violino, Andrea Pani alla viola, Roger Low al violoncello, Renzo Pelli al flauto, Giovanni Ricucci al clarinetto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto dei Solisti Fiorentini nel segno di Mozart e Brahms Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata StrumentalePrato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale... Firenze, concerto nel segno di Beethoven, Bartók e Franck al teatro NiccoliniFirenze, 28 marzo 2026 - Domenica 29 marzo, alle ore 19, al Teatro Niccolini, Veronika Eberle al violino e Dénes Várjon al pianoforte eseguiranno la...