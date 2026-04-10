Dedicated to You | il Maestro Riina dirige i solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa Cecilia

A Palermo, il Real Teatro Santa Cecilia ospiterà dal 10 al 12 aprile 2026 tre serate di musica jazz. Il Maestro Domenico Riina dirigerà i solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana in uno spettacolo intitolato “Dedicated to You”. Le serate proporranno un repertorio che unisce emozione e talento, con ogni esibizione che si integra tra musica, memoria e poesia. L’evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di jazz nella città.

Tre serate di jazz unico a Palermo: il 10, 11 e 12 aprile 2026 al Real Teatro Santa Cecilia, sotto la direzione del Maestro Domenico Riina, i solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana portano in scena “Dedicated to You”: un concerto tra emozione, talento e storia, dove ogni nota è memoria, poesia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Prime note, primi sguardi, prime emozioni. Olivia Sellerio arriva in teatro per le prove insieme all’Orchestra Jazz Siciliana e prende forma “Canzoni per Montalbano”. Accanto a lei, la direzione e gli arrangiamenti del Maestro Pietro Leveratto, che reinventa que - facebook.com facebook