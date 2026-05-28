I soldi di Matteo Messina Denaro sparsi tra società e investimenti all’estero | le immagini del maxi sequestro

Sono stati sequestrati oltre 100 milioni di euro appartenenti a Matteo Messina Denaro, trovati nascosti tra società e investimenti all’estero. Le autorità hanno individuato un vasto patrimonio composto da denaro contante, quote societarie e proprietà immobiliari. Le immagini mostrano i depositi di denaro e i documenti sequestrati durante le operazioni di confisca. Il sequestro è stato effettuato in diverse località italiane e all’estero.

I soldi del narcotraffico ripuliti dalla mafia, sequestrato il "tesoro" di Messina Denaro: tre arresti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Il diario di Matteo Messina Denaro: queste parole possono DISTRUGGERE famiglie potenti ancora oggi

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