I soldi di Matteo Messina Denaro sparsi tra società e investimenti all’estero | le immagini del maxi sequestro

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati sequestrati oltre 100 milioni di euro appartenenti a Matteo Messina Denaro, trovati nascosti tra società e investimenti all’estero. Le autorità hanno individuato un vasto patrimonio composto da denaro contante, quote societarie e proprietà immobiliari. Le immagini mostrano i depositi di denaro e i documenti sequestrati durante le operazioni di confisca. Il sequestro è stato effettuato in diverse località italiane e all’estero.

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