I soldi del narcotraffico ripuliti dalla mafia con società offshore | tre arresti e sequestro da 200 milioni di euro

All'alba, le forze dell'ordine hanno avviato un'operazione internazionale che ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di circa 200 milioni di euro. L'indagine riguarda un sistema di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico, attraverso società offshore. La Guardia di finanza, sotto la supervisione della procura antimafia, ha eseguito un'ordinanza del giudice che prevede la custodia cautelare in carcere per i sospettati e il sequestro di beni e società.

L'operazione è scattata all'alba e si estende su tre continenti. La guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sta eseguendo un'ordinanza del gip del tribunale di Palermo che ha disposto la custodia cautelare in carcere per 3 persone e il sequestro di beni, società e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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