Frode sul gasolio e serre fantasma | scattano tre arresti Sequestro da 120mila euro

Questa mattina a Lecce sono stati eseguiti tre arresti e una misura interdittiva nell’ambito di un’indagine su un sistema di frode legato al gasolio e a serre fittizie. Secondo quanto emerso, aziende agricole create appositamente per ottenere carburante a tassazione agevolata sono state utilizzate per immettere illegalmente il prodotto nel mercato nero. Sono stati sequestrati circa 120 mila euro in beni e somme di denaro.

LECCE – Aziende agricole attive solo sulla carta, create ad arte per ottenere gasolio a tassazione agevolata da immettere illegalmente sul mercato nero: è questo il fulcro dell’inchiesta che questa mattina è sfociata in tre arresti e in una misura interdittiva. A eseguire l’ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Aziende agricole “fantasma” e gasolio al mercato nero: smascherata frode da 430mila litriLECCE – Un collaudato sistema di frode ai danni del fisco, basato sulla creazione di aziende agricole “fantasma” per ottenere gasolio a tassazione... Scoperta frode da tre milioni di euro. Sedi fittizie al Sud e corsi fantasma. Nei guai un titolare insospettabileUna frode fiscale da oltre 3 milioni di euro, costruita su sedi fantasma nel Mezzogiorno e corsi di formazione mai partiti, è stata smascherata dalla... Temi più discussi: Frode sul gasolio agricolo, 4 ai domiciliari nel Salento; Frosinone, truffa al benzinaio: diesel allungato con acqua. Automobilisti in panne, sequestrati 11 mila litri di carburante; Truffa al distributore: carburante corretto con solventi e oli esausti, sequestro a Quarto; Gasolio allungato con l'acqua e auto in panne, sequestrati 11mila litri a Frosinone. Raffica di multe ai distributori. Frodi nei carburanti, maxi operazione della Guardia di Finanza a Roma: sequestri e denunce per gasolio fuori normaI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato a termine un piano straordinario di controlli nel comparto della distribuzione stradale di ... castellinotizie.it Gasolio agricolo usato per auto e riscaldamenti, smantellata rete di frode in Puglia: 4 arrestiUn sistema articolato di frode nel settore dei carburanti agricoli è stato scoperto dalla guardia di finanza del comando provinciale ... immediato.net Cosa nostra: sequestro da 500mila euro a favoreggiatore di Messina Denaro #cosanostra #matteomessinadenaro - facebook.com facebook Frode con il bonus Renzi a Barletta, arrestato un imprenditore edile. Sequestro da un milione di euro x.com