A 90enne ha raccontato di aver finalmente guidato una Ferrari. La donna, residente alla Spezia, ha descritto l’esperienza come un momento di grande emozione, sottolineando di aver realizzato il sogno di salire al volante di una vettura sportiva. La signora ha mostrato entusiasmo nel condividere il ricordo, evidenziando la sorpresa di aver mantenuto energia e determinazione nonostante l’età avanzata.

di Fabio Bernardini LA SPEZIA Alla Spezia c’è una signora di 90 anni che ne dimostra venti per vitalità, coraggio e spirito. Per Maria Ceccardi, classe 1936, ex operaia dell’ex storica azienda spezzina San Giorgio, l’età è solo un fattore anagrafico, costante è la sua voglia di assaporare la vita in ogni suo aspetto, come quando era giovane. A questa arzilla vecchietta di origini modenesi, ma spezzina di adozione da ormai 70 anni, non gli è parso vero quando i parenti Antonella, Fiorella, Giuseppe Simonelli e Ninetto Ceccardi le hanno regalato per il suo compleanno, compiuto il 7 maggio, un test drive a Maranello: "Il regalo più bello della mia vita, dopo la nascita di mia figlia, ho toccato il cielo con un dito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I sogni rampanti di Maria, 90 anni: "Finalmente ho guidato una Ferrari"

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