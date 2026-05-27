A 90 anni, una donna ha guidato una Ferrari per la prima volta. L’esperienza è durata alcuni minuti e si è svolta in una zona controllata. La donna ha dichiarato di aver apprezzato l’accelerazione e di aver vissuto un momento speciale. Nessuna altra informazione sul luogo esatto o sulle modalità dell’evento è stata resa nota. La donna ha riferito di aver realizzato un sogno di lunga data.

La Spezia, 27 maggio 2026 – A 90 anni, alla guida di una Ferrari, per coronare il sogno di una vita. Maria Ceccardi, classe 1936, ex operaia dell’ex storica azienda spezzina San Giorgio, modenese di origine ma sprugolina di adozione da oltre 70 anni, ha toccato il cielo con un dito quando i parenti Antonella, Fiorella, Giuseppe Simonelli e Ninetto Ceccardi le hanno regalato per il suo compleanno, festeggiato il 7 maggio scorso, un test drive a Maranello. “Il regalo più bello della mia vita, dopo la nascita di mia figlia“. Signora Ceccardi, a 90 anni, alla guida della Ferrari: quali emozioni? “Faccio fatica ancora adesso a crederci, è stata una cosa incredibile, sensazioni che faccio fatica a spiegare tanto era grande la mia felicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria (classe ‘36) corona il sogno di una vita: “Ho guidato una Ferrari a 90 anni. Quando acceleravo, stavo da Dio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Last Life I Won With Sons… This Life Ill Win With My Face

Notizie e thread social correlati

Chi era Maria, la moglie di Enzo Avitabile e mamma delle figlie Angela e Connie: “Quando è morta, le ho cresciute da solo e stavo in crisi economica”Maria, moglie di Enzo Avitabile e madre delle sue due figlie, Angela e Connie, è scomparsa nel 2002 a causa di un tumore.

Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.