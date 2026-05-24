Maria Grazia Cucinotta ha dichiarato di non possedere la patente di guida, anche se nel film di 007 ha guidato un motoscafo. Durante le riprese, l’attrice è salita a bordo di vari mezzi, tra cui auto e motoscafi, senza possederne le qualifiche ufficiali. La sua esperienza si limita alle scene sul set, dove ha interpretato ruoli che prevedevano la conduzione di diversi veicoli. Non si conoscono altre attività di guida al di fuori delle produzioni cinematografiche.

Ha recitato in oltre cinquanta film e in molti casi è apparsa al volante di vetture di vario genere. "Eppure io non ho la patente di guida. È una cosa che non sono mai riuscita a prendere". Al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, Maria Grazia Cucinotta ha parlato del suo rapporto con le auto, e non solo. In Il mondo non basta, 19° capitolo della saga dedicata a James Bond, ha guidato un motoscafo a Londra sul Tamigi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maria Grazia Cucinotta: "Non ho la patente, in 007 ho guidato un motoscafo"

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