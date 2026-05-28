Le azioni di Micron e SK Hynix hanno superato i 1.000 miliardi di capitalizzazione, continuando a crescere nel mercato azionario. Nonostante le tensioni geopolitiche, le società del settore dei semiconduttori mantengono un trend positivo, con il valore delle azioni in costante aumento. La performance delle aziende di questo comparto rimane stabile, contribuendo a rafforzare il rally borsistico a livello globale.

Non c’è guerra che tenga, il rally borsistico intorno ai semiconduttori non fa che acquisire vigore giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Due dei principali attori nel mondo dei chip di memoria si sono infatti uniti nei giorni scorsi all’esclusivissimo club dei “bilionari”, ovvero quelle aziende il cui valore di capitalizzazione borsistico ha superato il bilione (sarebbe a dire 1000 miliardi). I nuovi membri del club da 1 bilione. Parliamo della sudcoreana SK Hynix e dell’americana Micron Technology, che hanno superato per la prima volta la capitalizzazione di 1 bilione di dollari, trainata dall’esplosiva domanda di chip di memoria HBM per l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I semiconduttori continuano a vincere in borsa, Micron e SK Hynix superano i 1000 miliardi di capitalizzazione

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