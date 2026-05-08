Kalshi vola a 22 miliardi | i fondatori ventenni superano i 2,6 miliardi

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo protagonista nel mondo delle piattaforme di scambio ha raggiunto una valutazione di 22 miliardi di dollari, con i fondatori, tutti under 30, che hanno accumulato patrimoni superiori ai 2,6 miliardi. Si discute di come i piccoli trader possano resistere all’ingresso di grandi hedge fund nel settore. Nel frattempo, una giovane informatica del MIT ha superato una nota figura del settore, attirando l’attenzione di diversi analisti.

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? Punti chiave Come faranno i piccoli trader a sopravvivere all'ingresso dei grandi hedge fund?. Chi è la giovane informatica del MIT che ha superato Lucy Guo?. Perché il volume di scambi è triplicato in soli sei mesi?. Cosa accadrà alla piattaforma quando le assicurazioni domineranno il mercato delle previsioni?.? In Breve Volume scambi annualizzato cresciuto da 52 a 178 miliardi di dollari in sei mesi.. Settore sportivo genera oltre il 70% dell'attività totale registrata sulla piattaforma.. Investitori Coatue, Sequoia, Andreessen Horowitz, Morgan Stanley e ARK Invest guidano il round.. Sentenza tribunale federale 2024 permette contratti su risultati elettorali dopo via libera CFTC 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

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