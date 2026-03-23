Schizofrenia svelato il meccanismo biologico che altera la percezione della realtà

(Adnkronos) – La difficoltà nell'incorporare nuove informazioni sul mondo esterno è uno dei sintomi più invalidanti della schizofrenia, capace di compromettere le capacità decisionali e favorire il distacco dalla realtà. Un gruppo di neuroscienziati del MIT ha recentemente individuato una specifica mutazione genetica che sembra essere all'origine di questo deficit cognitivo. La ricerca, condotta su modelli murini e pubblicata sulla rivista Nature Neuroscience, ha dimostrato come l'alterazione di un singolo gene comprometta il funzionamento di un circuito cerebrale responsabile dell'aggiornamento delle convinzioni basate su nuovi input sensoriali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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