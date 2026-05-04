I semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano la germinazione e la crescita | lo studio del MIT

Uno studio condotto presso un istituto di ricerca ha rivelato che i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia. I ricercatori hanno osservato che questa percezione favorisce un'accelerazione della germinazione e della crescita delle piante. La ricerca ha coinvolto esperimenti in laboratorio in cui i semi sono stati esposti a suoni simili alla pioggia, ottenendo risultati che indicano una risposta sensoriale a questo stimolo.

Ricercatori del MIT hanno dimostrato che i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne accelera sensibilmente il risveglio dalla dormienza e la germinazione. L'affascinante meccanismo coinvolto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Brian Eno l’assoluto: "Porto a Parma semi di pace. È il suono della democrazia"È stata la scoperta di un registratore a bobine nella scuola d’arte che frequentava a dare a Brian Eno una nuova prospettiva creativa alla sua... Chiedere all’IA di svolgere i compiti al posto nostro può ridurre l’attività del cervello: lo studio del MITDiversi studi stanno cercando di capire se e come l'uso continuativo dell'IA nello svolgimento dei compiti mentali quotidiani potrebbe sviluppare le... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I semi delle piante percepiscono il suono della pioggia e crescono; I semi delle piante sentono la pioggia per germogliare. I semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano la germinazione e la crescita: lo studio del MITRicercatori del MIT hanno dimostrato che i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne accelera sensibilmente ... fanpage.it Così il rumore della pioggia sveglia i semiI semi percepiscono le vibrazioni prodotte dalle gocce di pioggia, e stimolano strutture legate alla crescita, accelerando la germinazione ... galileonet.it Conoscete le fave di Leonforte Oggi dal fruttivendolo mi è rimasta una frase: “Se prendi le fave di Leonforte e provi a coltivarle altrove, non vengono così dolci.” È una di quelle osservazioni semplici, ma difficili da spiegare in due parole. Le fave si seminano tr - facebook.com facebook