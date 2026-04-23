I sabati al Cortile ospitano un incontro sulla libertà di stampa

Sabato 25 aprile alle ore 17 si svolgerà il quinto appuntamento della rassegna “i sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. L’evento, curato da Ivano Mazzani, prevede un incontro dedicato al tema della libertà di stampa. La manifestazione si svolge nel contesto di una serie di incontri che si tengono nel cortile locale, con ingresso libero e senza altri appuntamenti previsti in quella giornata.

Sabato 25 aprile ore 17, presso il cortile, via Paolo Costa 31 Ravenna, si terrà il quinto incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani. Partecipano: Carlo Raggi, già vice capo redattore e collaboratore de Il Resto del Carlino, Carmelo Domini, vicedirettore del Corriere.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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