I rischi del web spiegati ai ragazzi | focus con esperti su cyberbullismo sexting e social network

Un incontro tra esperti e ragazzi ha affrontato i rischi del web, concentrandosi su cyberbullismo, sexting e social network. Durante l’evento, sono stati spiegati i pericoli legati alla condivisione di messaggi, foto e contenuti online. Si è sottolineato che ogni azione sulla rete comporta diritti, doveri e responsabilità, evidenziando l’importanza di un uso consapevole delle piattaforme digitali.

Educare i più giovani a un uso consapevole del web, spiegando che dietro ogni messaggio, fotografia o contenuto condiviso online esistono diritti, doveri e precise responsabilità. È questo l’obiettivo di “Io Posto Giusto”, il progetto promosso dallo Studio Legale Palmigiano e Associati che da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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