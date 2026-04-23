I Carabinieri hanno organizzato incontri nelle scuole di Volpedo, Casalnoceto e San Sebastiano Curone per parlare di cyberbullismo e dei rischi legati all'uso del web. Durante gli incontri, sono state illustrate le modalità di comportamento online, i pericoli associati ai social network e le conseguenze di atti di cyberbullismo. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti, con l'obiettivo di sensibilizzarli sui rischi della rete e sui comportamenti corretti da adottare.

? Cosa sapere I Carabinieri incontrano gli studenti di Volpedo, Casalnoceto e San Sebastiano Curone sul cyberbullismo.. Il percorso formativo mira a prevenire la violenza digitale e proteggere l'identità online.. Il Maresciallo Francesco Barisonzi ha incontrato gli studenti delle medie di Volpedo e le classi elementari di Volpedo e Casalnoceto per affrontare i rischi del web e la convivenza civile, in un percorso formativo che proseguirà il 24 aprile. La prevenzione entra nelle aule scolastiche tra le strade dei comuni della zona. L’impegno dell’Arma si è concentrato sul rafforzamento del legame tra le forze dell’ordine e i più giovani, puntando sulla costruzione di una fiducia reciproca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberbullismo e rischi web: i Carabinieri in classe per i giovani

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