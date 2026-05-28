Il 28 maggio 2026, i programmi TV principali includono “Permette? Alberto Sordi” su Rai 1, “Sarabanda Celebrity” su Italia 1 e “The Portable Door” su Sky Cinema 1. La programmazione presenta un mix di documentari, show musicali e film. La trasmissione su Rai 1 è dedicata a un film biografico, mentre Italia 1 propone un quiz con celebrità. Sky Cinema 1 trasmette un film fantasy.

Guida ai programmi TV del 28 maggio 2026: “Permette? Alberto Sordi” su Rai 1, “Sarabanda Celebrity” su Italia 1, “The Portable Door” su Sky Cinema 1. La prima serata del 28 maggio offre su Rai 1 arriva Permette? Alberto Sordi, omaggio a un’icona del cinema italiano. Rai 3 risponde con Splendida Cornice, che unisce cultura e ironia. Su Canale 5 spazio agli intrighi di Forbidden Fruit, sempre più al centro delle dinamiche familiari e aziendali. Italia 1 punta sulla nostalgia con Sarabanda Celebrity, mentre Sky Cinema Uno propone la commedia Belli ciao, tra risate e riflessioni generazionali. Non mancano i film d’azione, come The Suicide Squad – Missione suicida su Canale 20 e Fast & Furious 9 su Sky Cinema Action. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 28 maggio 2026: musica, show e film

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