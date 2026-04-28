Oggi, 28 aprile 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi e film. Su Rai 1 va in onda la fiction “Il Commissario Montalbano”, mentre su Canale 5 si svolge una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20 viene trasmesso il film “Mission: Impossible III”. Questi sono alcuni degli appuntamenti principali previsti in prima serata.

Guida ai programmi TV del 28 aprile 2026: “Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission: Impossible III” su Canale 20. La prima serata del 28 aprile offre su Rai 1 Il Commissario Montalbano: Par Condicio, un classico che continua a catalizzare il pubblico. Su Rai 3 torna l’inchiesta d’autore con FarWest, una puntata intensa che riapre casi irrisolti e racconta nuove zone d’ombra del Paese. Canale 5 propone il ritmo imprevedibile del Grande Fratello Vip, mentre Italia 1 accende i riflettori sul giornalismo investigativo con Le Iene Presentano: Inside. Per gli amanti del cinema, Sky Cinema Action offre l’adrenalina di Fast & Furious 9, mentre Sky Cinema Uno sceglie la commedia popolare con Belli Ciao.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 28 aprile 2026: fiction, reality show e film

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Senza di lei il reality di Canale 5 non sarebbe lo stesso, eppure la concorrente che tutti i programmi tv vorrebbero avere continuerà a dividere fino a quando non sceglierà (davvero) da che parte stare x.com