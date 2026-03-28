I programmi TV di oggi 28 marzo 2026 | talent show e film
Guida ai programmi TV del 28 marzo 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Serale di Amici” su Canale 5, “Cattivissimo Me 2” su Italia 1. La prima serata di sabato 28 marzo 2026 offre su Rai 1 torna il grande show con Canzonissima, mentre Canale 5 risponde con il secondo appuntamento del Serale di Amici 2026, uno dei titoli più attesi del weekend. Per chi ama il cinema, Italia 1 propone l’energia irresistibile di Cattivissimo Me 2, mentre su Sky Cinema Collection arriva il kolossal di Christopher Nolan Interstellar, un classico moderno che continua a conquistare. Gli appassionati di motori trovano su TV8 il live dedicato alla MotoGP con Paddock Live Show, in diretta dal circuito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Articoli correlati
I programmi TV di oggi 23 gennaio 2026: talent show e filmGuida ai programmi TV del 23 gennaio 2026: “Tali e quali” su Rai 1, “La ruota della fortuna” su Canale 5, “La maledizione della prima luna” su Italia...
I programmi TV di oggi 7 febbraio 2026: talent show, sport e filmGuida ai programmi TV del 7 febbraio 2026: “The Voice Kids” su Rai 1,”Olimpiadi Invernali” su Rai 2, “C’è posta per te” su Canale 5 La prima serata...
Andrea rappa su Changes di 2pac&Talent | The Voice Kids Italy Finale
Tutti gli aggiornamenti su I programmi TV di oggi 28 marzo 2026...
Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 26 marzo; Programmi TV 25 marzo 2026: cosa vedere stasera; Tornano le soap nel pomeriggio della domenica di Canale 5; Guida tv di stasera, cosa guardare oggi venerdì 27 marzo 2026 in chiaro e su Sky.
I programmi TV di oggi 18 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 18 marzo 2026: Morgane su Rai 1, Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5, Quo vado? su Cine 34 ... lopinionista.it
I programmi TV di oggi 21 marzo 2026: musica, talent e filmGuida ai programmi TV del 21 marzo 2026: Canzonissima su Rai 1, Il serale di Amici su Canale 5, Chocolat su Sky Cinema Romance ... lopinionista.it
Sono l'anima sonora che accompagna uno dei programmi più amati della televisione Sabato a #Verissimo, direttamente da #LaRuotaDellaFortuna… i Fortuna Five! - facebook.com facebook
I nuovi programmi della NASA e le stazioni spaziali commerciali. Due mondi che rischiano di non incontrarsi. Vi condivido l'analisi di Eric Berger. x.com