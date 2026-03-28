I programmi TV di oggi 28 marzo 2026 | talent show e film

Da lopinionista.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guida ai programmi TV del 28 marzo 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Serale di Amici” su Canale 5, “Cattivissimo Me 2” su Italia 1. La prima serata di sabato 28 marzo 2026 offre su Rai 1 torna il grande show con Canzonissima, mentre Canale 5 risponde con il secondo appuntamento del Serale di Amici 2026, uno dei titoli più attesi del weekend. Per chi ama il cinema, Italia 1 propone l’energia irresistibile di Cattivissimo Me 2, mentre su Sky Cinema Collection arriva il kolossal di Christopher Nolan Interstellar, un classico moderno che continua a conquistare. Gli appassionati di motori trovano su TV8 il live dedicato alla MotoGP con Paddock Live Show, in diretta dal circuito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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