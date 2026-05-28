La pediatria sta attraversando un cambiamento significativo, passando da un approccio focalizzato sulla prevenzione a uno che punta su cure personalizzate. Questa evoluzione riguarda soprattutto la diagnosi e il trattamento dei disturbi infantili, con maggiore attenzione alle esigenze specifiche di ogni bambino. Le nuove pratiche prevedono l’utilizzo di tecnologie avanzate e analisi più dettagliate, per offrire interventi su misura. La trasformazione è stata annunciata da associazioni di pediatri, che segnalano un mutamento nelle strategie di assistenza ai più piccoli.

Padova, 28 mag. (Adnkronos Salute) - La pediatria sta vivendo una trasformazione profonda. Oggi non si interviene più soltanto quando la malattia si manifesta, ma sempre più spesso prima che compaiano i sintomi, con strumenti capaci di prevedere il rischio, modificare il decorso delle patologie e costruire cure personalizzate sul singolo bambino. È questo il quadro emerso all'81.esimo Congresso italiano di pediatria, in corso a Padova, dove specialisti provenienti da tutta Italia si stanno confrontando sulle nuove frontiere della ricerca e dell'assistenza pediatrica: dalla medicina genomica alle terapie cellulari avanzate, dalla prevenzione delle infezioni respiratorie allo screening precoce del diabete tipo 1 e della celiachia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I pediatri: "Dalla prevenzione alle cure su misura, cambia il futuro dei bambini"

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