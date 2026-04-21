La salute dei bambini racconta il futuro | dalla prevenzione alla medicina di precisione le nuove sfide della pediatria

La legge 130 introduce uno screening nazionale per il diabete di tipo 1 e la celiachia, permettendo diagnosi anticipate prima che compaiano i sintomi. Questa misura mira a individuare precocemente le condizioni e a intervenire tempestivamente. La prevenzione e la medicina di precisione sono al centro delle nuove sfide della pediatria, che si evolve per garantire meglio la salute dei bambini.

C’è un filo rosso che lega le grandi trasformazioni della medicina di oggi: passa dai bambini. È qui, infatti, che si leggono in anticipo gli effetti dei cambiamenti ambientali, delle innovazioni tecnologiche e delle nuove strategie di prevenzione. È da questa consapevolezza che è stato inaugurato, nella Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli, il Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP), che mette al centro una domanda chiave: come cambierà la salute dei bambini nei prossimi anni? Un test semplice, basato su una goccia di sangue, che consente di individuare precocemente i bambini a rischio, anche anni prima dei sintomi.🔗 Leggi su 2anews.it

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