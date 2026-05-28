In alcuni Paesi europei, i ristoranti sono obbligati a offrire acqua del rubinetto gratuitamente ai clienti, mentre in altri questa pratica non è diffusa. Una turista è stata respinta più volte dal ristorante quando ha richiesto acqua del rubinetto. La mappa pubblicata dall’Unione Europea indica i paesi dove l’acqua gratuita è garantita per legge e quelli dove non lo è. La normativa varia da nazione a nazione, influenzando le abitudini nei locali.

Una turista entra in un ristorante, chiede dell’acqua del rubinetto più volte e più volte le viene rifiutata. Sembrerebbe assurdo, no? Eppure, in Italia il ristorante può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto anche se il cliente la chiede esplicitamente. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, chiudendo il caso della turista in Alto Adige che si era vista negare una caraffa d’acqua di rete e addebitare invece bottiglie di minerale a tavola. La sentenza ha ribadito che in Italia non esiste alcun obbligo giuridico per bar, hotel e ristoranti di offrire acqua potabile del rubinetto ai clienti. Allora ci... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I Paesi che servono acqua gratis al ristorante: la mappa per i nostri viaggi estivi e cosa dice l’Ue

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