Il Gruppo FS sta cercando di comunicare in modo chiaro e trasparente i lavori di cantieristica che interessano la rete ferroviaria durante l’estate, con l’obiettivo di informare i viaggiatori prima che i disagi si facciano sentire. La strategia si focalizza sulla condivisione tempestiva di dettagli, per evitare sorprese o ritardi e aiutare chi si sposta in questo periodo a pianificare meglio i propri spostamenti.

Dire “cantieri” e pensare subito ai disagi è quasi automatico, ma la sfida, per il Gruppo FS, è raccontare quei lavori prima che diventino sorpresa, ritardo o incertezza per chi viaggia. È da qui che parte la conferenza stampa del Gruppo FS sull’avanzamento dei lavori e sulle prossime tappe del 2026 dal titolo “Cantieri 2026 – avanzamento lavori e prossime tappe”: non dalla promessa di una rete senza interruzioni, ma dalla scelta di rendere visibile ciò che normalmente il viaggiatore scopre solo quando deve partire. Una operazione verità, costruita su numeri, mappe, calendari e alternative, perché la rete ferroviaria italiana sta vivendo una fase di trasformazione senza precedenti: 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gruppo FS, cantieri e viaggi estivi: la strategia della trasparenza per raccontare la rete che cambia

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