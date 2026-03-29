30 viaggi da cogliere al volo Dal trekking ai musei Viaggi nel verde e soste sulle sponde di un lago o in riva al mare Acqua Natura Città d’arte Movida Borghi

In questa selezione di trenta viaggi, si trovano opzioni che spaziano dal trekking tra paesaggi naturali alle visite nei musei e alle soste sulle rive di laghi e mari. Alcuni preferiscono immergersi nella natura, altri scelgono di esplorare città d’arte, con le loro basiliche affrescate e mostre. Ci sono anche itinerari dedicati alla movida, ai borghi e alle aree verdi, offrendo diverse possibilità di svago e scoperta.

C ’è chi in vacanza sceglie le città d’arte, per passeggiare in nuovi musei, mostre e basiliche affrescate da capolavori. Una continua scoperta, tra palazzi sontuosi e arte contemporanea. Chi, invece, sceglie itinerari nella natura, dove l’acqua è protagonista di suggestivi scenari, dalle spiagge alle montagne, passando per terme e cascate. Rigeneranti anche gli itinerari escursionistici tra prati, boschi, foreste tropicali e alture: dalla Valle Isarco alla Val d’Ossola, dai giardini storici di Toscana e Marche alle vette della Georgia fino alle foreste dell’isola di Mauritius. Senza dimenticare i locali della nuova movida, locali per l’aperitivo con vista sul tramonto e sale da tè in ambienti esotici Ecco 30 mete, tutte da (ri)scoprire 1 Carinzia Con oltre 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 30 viaggi da cogliere al volo. Dal trekking ai musei. Viaggi nel verde e soste sulle sponde di un lago o in riva al mare. Acqua, Natura, Città d’arte, Movida, Borghi Articoli correlati Da Riva di Palanzo al Monte Palanzone: un anello tra borghi e panorami mozzafiato del Lago di ComoUn itinerario completo, panoramico e ricco di storia, che dal Lago di Como sale fino a una delle vette simbolo del Triangolo Lariano per poi... Case popolari, chance da 15 milioni. Assist per ristrutturare 30 alloggi: "Un’occasione da cogliere al volo"Solo due giorni fa Arezzo Casa segnalava il deficit di 9 milioni di euro per le manutenzioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la... Altri aggiornamenti su 30 viaggi da cogliere al volo Dal... Argomenti discussi: L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 e classifica: 1° posto all'Ariete; Oroscopo settimana Branko 30 marzo – 5 aprile 2026 – previsioni.