Eagle Pictures un maggio da collezione | arrivano Sorrentino l’horror di Sam Raimi e il fenomeno Marty Supreme

Il mese di maggio porta nuove uscite per gli appassionati di cinema, con l’arrivo di film di registi come Sorrentino e di generi diversi, tra cui l’horror di Sam Raimi. Inoltre, nel programma sono inclusi anche lavori di Marty Supreme, che stanno attirando l’attenzione. Le distribuzioni sono coordinate da Eagle Pictures, che ha annunciato una serie di titoli destinati a far parlare di sé nei prossimi giorni.

Il mese di maggio si preannuncia imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande cinema. Eagle Pictures ha svelato la sua lineup per il mercato Home Video, spaziando dal cinema d’autore italiano ai survival thriller internazionali, fino ai grandi cult restaurati per la prima volta in alta definizione. Si parte col botto il 6 maggio con La Grazia, l’ultima opera del premio Oscar Paolo Sorrentino. Interpretato da un magistrale Toni Servillo nei panni del Presidente della Repubblica Mariano De Santis, il film esplora i dilemmi morali del potere tra pubblico e privato. Per i fan più accaniti, il sito Film&More proporrà un’esclusiva edizione 4K autografata dal regista.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Eagle Pictures, un maggio da collezione: arrivano Sorrentino, l’horror di Sam Raimi e il fenomeno Marty Supreme Notizie correlate Eagle Pictures, un marzo da collezione: arrivano Zootropolis 2, il Sandokan di Can Yaman e il potente The Smashing MachineIl mese di marzo si preannuncia imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande cinema in formato fisico. Esordio da record per Send Help: l’horror di Sam Raimi domina il box office mondialeIl 2026 cinematografico ha già un protagonista inatteso: Send Help, il nuovo thriller horror diretto da Sam Raimi, ha debuttato nei cinema con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eagle Pictures: Le novità HOME VIDEO di MAGGIO 2026; PASSENGER dal 21 maggio al cinema con EAGLE PICTURES; Hugh Jackman: Pecore Sotto Copertura, incrocio tra Babe e Knives Out; Passenger: il trailer e il poster del nuovo film di André Øvredal. Novità in dvd maggio 2025 italiani distribuiti da Eagle PicturesSandra è una giovane psicoterapeuta che viene mollata un giorno senza motivo apparente dal suo compagno convivente Stefano. Per un problema del sistema informatico se lo ritroverà come paziente - è ... mymovies.it Calendario film uscita maggio 2025 distribuiti da Eagle PicturesEthan Hunt deve fermare un'IA ribelle che controlla tutto e minaccia l'umanità. Per farlo, deve recuperare il suo codice sorgente da un sottomarino affondato. Espandi La fine del mondo è vicina ma ... mymovies.it #SpiderManBrandNewDay dal 29 giugno al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. - facebook.com facebook