Google sta sperimentando su YouTube per Smart TV l’introduzione di annunci pubblicitari di 90 secondi che non possono essere saltati. Questa novità riguarda gli utenti che accedono ai contenuti attraverso l’app dedicata alle smart TV. Finora, la piattaforma permetteva di saltare gli spot, ma ora si passa a blocchi più lunghi e non scorrevoli. La prova riguarda specificamente il formato di pubblicità non ignorabile.

Google sta testando l’inserimento di blocchi pubblicitari della durata di 90 secondi che non possono essere saltati fruisce dei contenuti tramite l’applicazione per smart TV. Questa evoluzione renderà la visione su YouTube sempre più simile ai canoni della televisione tradizionale. La novità è emersa a seguito di diverse segnalazioni pubblicate su Reddit da utenti che hanno riscontrato queste lunghe interruzioni mentre utilizzavano il servizio sulle loro televisioni connesse. In determinati casi, il timer ha indicato che l’accesso al video principale sarebbe stato possibile solo dopo un minuto e mezzo di attesa. Il sistema prevede che il primo segmento di 90 secondi sia blindato, rendendo impossibile l’operazione di salto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - YouTube su Smart TV: addio al “salta”, arrivano spot da 90 secondi

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YouTube introduce le pubblicità da 90 secondi non saltabili su TV x.com