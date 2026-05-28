I rappresentanti della Cgil in Valtellina hanno espresso opposizione alla presenza di servizi privati negli ospedali di comunità, sottolineando la volontà di mantenere la sanità pubblica esclusivamente sotto controllo pubblico. In particolare, i leader sindacali hanno ribadito la loro posizione contro la privatizzazione, chiedendo che i servizi sanitari rimangano completamente pubblici e accessibili a tutti. La questione riguarda le future strutture sanitarie di prossimità, che devono garantire servizi senza coinvolgimento di operatori privati.

"Basta con la privatizzazione della sanità pubblica". A gridarlo, forte e chiaro, sono i vertici della Cgil valtellinese e nello specifico Michela Turcatti e Leonardo Puleri, rispettivamente segretaria generale della Cgil di Sondrio e segretario generale della Fp Cgil. Entrambi esprimono forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla recente scelta di Asst Valtellina e Alto Lario di affidare ai privati, attraverso una gara di appalto, i servizi sociosanitari per la gestione integrata dell’assistenza sanitaria dei "nascenti" Ospedali di comunità di Tirano, Dongo e Sondalo, per un periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno. "Una scelta grave e coerente, ancora una volta, con la progressiva riduzione del perimetro pubblico della sanità valtellinese – dicono i sindacalisti in un comunicato -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I nuovi Ospedali di comunità : "Teniamo fuori i servizi privati"

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