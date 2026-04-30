Privati negli ospedali di comunità Protesta Cgil | la sanità resti pubblica

L’Asst Melegnano Martesana ha pubblicato un bando per affidare a privati i servizi clinico-assistenziali di due ospedali di comunità situati tra Rozzano e Vaprio d’Adda. La decisione ha suscitato proteste da parte della Cgil, che chiede di mantenere la gestione pubblica della sanità. La delibera della direzione generale riguarda la ricerca di personale per questi presidi territoriali nel Sud-Est Milanese.

L’Asst cerca personale per gli Ospedali di comunità di Rozzano e Vaprio d’Adda. Con una delibera della direzione generale, l’Asst Melegnano Martesana ha emesso un bando per affidare a privati i servizi clinico-assistenziali di due presìdi territoriali fra quelli del Sud-Est Milanese. La durata dell’assegnazione sarà di 72 mesi (con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi), il valore complessivo dell’affidamento è di oltre 67 milioni di euro. Dura la reazione dei sindacati. "Da tempo denunciavamo il rischio che, sul territorio, strutture come le Case e gli Ospedali di comunità diventassero operazioni di edilizia pubblica a favore di soggetti privati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Privati negli ospedali di comunità. Protesta Cgil: la sanità resti pubblica Notizie correlate L’intelligenza artificiale “lavora” negli ospedali in Romagna: i benefici e i limiti per una sanità che resti umanaAccelerando i tempi di refertazione, pur lasciando ai sanitari la responsabilità dei processi clinici, gli algoritmi stanno innovando più aspetti... Anche la Cgil di Sondrio scende in piazza per il rilancio della sanità pubblica lombardaSabato 11 aprile anche la Cgil di Sondrio sarà a Milano in occasione della mobilitazione regionale per difendere il diritto alla salute e rilanciare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Privati negli ospedali di comunità. Protesta Cgil: la sanità resti pubblica; Lo sciopero dei medici del Giglio di Cefalù, adesione al 90%: Disagio diffuso, la protesta andrà avanti; Ospedale Giglio, venerdì scioperano i medici; Corteo del Primo Maggio contro guerra e carovita: ecco il percorso e orari. Privati negli ospedali di comunità. Protesta Cgil: la sanità resti pubblicaL’Asst cerca personale per gli Ospedali di comunità di Rozzano e Vaprio d’Adda. Con una delibera della direzione generale, ... ilgiorno.it Radiologia, pochi specialisti negli ospedali: scoppia la protesta. «Organico da 34, lavorano in 13»ROVIGO - Senza radiologia un ospedale si ferma. È da qui che parte l'allarme lanciato dai medici radiologi dell'Ulss 5 Polesana, che denunciano una situazione ormai diventata critica a causa della ... ilgazzettino.it Dopo la protesta della Cgil. Il sindacato aveva denunciato il rischio di creare pazienti di serie A e di serie B - facebook.com facebook Anffas Grottammare, protesta della Cgil 'contro tagli e licenziamenti'. Il sindacato denuncia "criticità nei servizi socio-sanitari" e chiede un confronto #ANSA x.com