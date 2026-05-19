Marche | nuovi percorsi verso gli ospedali di comunità per i PS

In regione Marche, sono stati annunciati nuovi percorsi per migliorare l'accesso agli ospedali di comunità e ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso. Saranno introdotti figure come i bed manager e i flow manager, incaricati di coordinare la gestione dei posti letto e ottimizzare i flussi di pazienti. Questi professionisti avranno il compito di organizzare meglio le risposte alle emergenze, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'intero sistema di assistenza sanitaria.

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? Punti chiave Come cambierà l'attesa nei Pronto soccorso grazie ai nuovi percorsi?. Chi sono i bed manager e i flow manager che gestiranno i letti?. Come verranno utilizzati gli ospedali di comunità per liberare i reparti?. Quali impatti avrà la gestione digitale dei flussi sulle province marchigiane?.? In Breve Introduzione figure bed manager e flow manager per gestire i letti ospedalieri.. Monitoraggio digitale in tempo reale per ottimizzare la disponibilità dei posti letto.. Dimissioni programmate anche nei fine settimana per evitare accumuli nei reparti.. Agenzia Regionale Sanitaria forma team per uniformare modelli su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche: nuovi percorsi verso gli ospedali di comunità per i PS ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Leggi anche: Case e ospedali di comunità nelle Marche: brivido Pnrr, metà cantieri in ritardo Scuola e lavoro: il piano per nuovi percorsi verso gli ITS? Cosa sapere Frassinetti presenta il piano Governo Meloni per nuovi percorsi quadriennali verso gli ITS Academy. Miscusi (Mur): Verso nuovi percorsi post-specialisticiRoma, 13 apr. (Adnkronos Salute ) - Stiamo vivendo un periodo in cui il ministero riflette sui percorsi formativi specialistici in area medica e si sta discutendo sulla possibilità di riformare gli ... iltempo.it Carceri: Catania, lunedì il convegno Verso nuovi percorsi di inserimento delle persone detenuteVerso nuovi percorsi di inserimento delle persone detenute. Analizzare la realtà del contesto carcerario meridionale e raccogliere le buone pratiche promosse in questi anni in ambito carcerario a ... agensir.it