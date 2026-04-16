Paolo Dal Bon e il ricordo di Gaber | Artista leale Si disinnamorò di Milano l'imborghesimento non lo attraeva

Paolo Dal Bon ricorda Giorgio Gaber come un artista leale e disponibile, ma anche molto esigente con chi lavorava con lui. Secondo le sue parole, Gaber si era disinnamorato di Milano a causa dell’imborghesimento della città e aveva mantenuto un atteggiamento schietto e diretto nel suo lavoro. La figura di Gaber viene descritta come quella di un artista che, pur apprezzando la lealtà, non esitava a mostrare il suo carattere forte e rigoroso.