Paolo Dal Bon e il ricordo di Gaber | Artista leale Si disinnamorò di Milano l'imborghesimento non lo attraeva
Paolo Dal Bon ricorda Giorgio Gaber come un artista leale e disponibile, ma anche molto esigente con chi lavorava con lui. Secondo le sue parole, Gaber si era disinnamorato di Milano a causa dell’imborghesimento della città e aveva mantenuto un atteggiamento schietto e diretto nel suo lavoro. La figura di Gaber viene descritta come quella di un artista che, pur apprezzando la lealtà, non esitava a mostrare il suo carattere forte e rigoroso.
"Era sempre disponibile, leale, ma anche estremamente esigente con i suoi collaboratori": a dirlo a Fanpage.it è Paolo Dal Bon, oggi presidente della Fondazione Gaber. Ha anche ricordato che: "A partire dagli anni Ottanta Gaber ha iniziato a disinnamorarsi della sua città: l’imborghesimento e la cosiddetta Milano da bere lo attraevano poco".🔗 Leggi su Fanpage.it
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