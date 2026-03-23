Infermiera travolta da quintali di cartongesso all'ospedale San Paolo di Milano | Rischia danno permanente

Un infermiera dell'ospedale San Paolo di Milano lo scorso 17 marzo è rimasta schiacciata sotto diverse pareti di cartongesso destinate a un cantiere. La 32enne rischia un danno permanente alle game e sarà sottoposta a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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