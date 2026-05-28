I medici dell’ospedale di Arezzo, provenienti dall’Unità Operativa di Endocrinologia e dall’otorinolaringoiatria, sono stati coinvolti in un progetto di cooperazione sanitaria internazionale. L’iniziativa, promosso dalla Regione Toscana, ha visto il loro intervento in Kenya, dove hanno collaborato con colleghi locali. La partecipazione si inserisce in un programma di assistenza sanitaria all’estero, senza ulteriori dettagli su attività specifiche o risultati conseguiti.

Arezzo, 28 maggio 2026 – I medici dell’Unità Operativa di Endocrinologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, in collaborazione con i colleghi dell’otorinolaringoiatria, hanno partecipato al Progetto di Cooperazione Sanitaria Internazionale promosso dalla Regione Toscana. Le missioni si sono svolte ad agosto 2025 e aprile 2026 al North Kinangop Catholic Hospital. L’attività dei medici dell’ospedale aretino si inserisce nell’ambito del progetto di cooperazione sanitaria internazionale “Gestione del rischio clinico ed educazione sanitaria”. Le iniziative della cooperazione toscana in ambito sanitario hanno come linee di indirizzo il sostegno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I medici dell’ospedale di Arezzo in Kenya con un progetto di cooperazione sanitaria

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