Cooperazione scientifica Italia-Argentina | progetto dell' Università di Parma tra gli 8 selezionati dal Ministero degli Esteri

L'Università di Parma ha visto il suo progetto tra gli otto selezionati dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del IX Programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Argentina. La selezione è avvenuta su un totale di 132 proposte presentate e il progetto è stato firmato nei giorni scorsi. Questa iniziativa riguarda la collaborazione tra le due nazioni nel settore scientifico e tecnologico.

Collaborazione fra il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e la Faculdad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. Nel complesso 132 i progetti presentati Per il periodo 2026-2027 saranno finanziati 8 progetti congiunti per la mobilità di ricercatori e ricercatrici – tre in più rispetto alla precedente edizione – nelle aree prioritarie della "fisica, fisica medica e astrofisica", della "intelligenza artificiale e applicazioni per l'osservazione della Terra", delle "materie prime critiche ed energie rinnovabili" e delle "tecnologie agroalimentari". Uno è appunto targato Unipr e verte su quest’ultimo ambito, ed è una nuova testimonianza del valore e della competitività delle attività di ricerca dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

