Cooperazione sanitaria nel Mediterraneo Ars e Ordine dei medici rinnovano il protocollo

Ieri nell’aula dell’Assemblea regionale siciliana è stato rinnovato il protocollo di intesa tra l’Ars e l’Ordine dei medici, siglato nel 2024. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione sanitaria tra i Paesi del Mediterraneo, facilitando lo scambio di informazioni sulle normative sociosanitarie e creando un canale di comunicazione più diretto tra le istituzioni coinvolte.

È stato rinnovato ieri, nella sede dell’Assemblea regionale siciliana, il protocollo di intesa siglato nel 2024 tra l’Ars e l’Ordine dei medici per rafforzare la cooperazione sanitaria tra i Paesi dell’area mediterranea, promuovere lo scambio di informazioni sulle normative sociosanitarie e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Turismo, l'assessore Amata riceve il Console del Marocco: "Rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo"

“Visioni etiche“ nel cineforum dell’Ordine dei mediciDopo il successo dello scorso anno della rassegna cinematografica “Visioni etiche.

Approfondimenti e contenuti su Cooperazione sanitaria

Argomenti discussi: Palermo, la Moringa protagonista della Giornata Mondiale del Rene con l’evento NefroChef – Il Gusto della Vita.

Cooperazione sanitaria nel Mediterraneo: rinnovata l’intesa tra Ars e OMCeO PalermoIl protocollo firmato da Galvagno e Amato ha una durata di due anni e non comporta oneri economici per le parti coinvolte. insanitas.it

Ars e Ordine dei medici di Palermo rinnovano il protocollo per la cooperazione sanitaria nel MediterraneoÈ stato rinnovato ieri, 10 marzo 2026, nella sede dell’Assemblea regionale siciliana, il protocollo di intesa siglato nel 2024 tra l’Ars e l’Ordine dei medici di Palermo per rafforzare la cooperazione ... blogsicilia.it