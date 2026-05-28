Durante il Carnevale d’Europa, l’associazione Mazalora ha presentato una grande maschera chiamata ‘Sparateci ancora’, che ha attirato l’attenzione per le sue dimensioni. La maschera, denominata orango, è stata collocata sul carro e si aggiunge a quattro altre maschere donate dall’associazione. La presenza di questa figura ha contribuito a caratterizzare l’edizione di quest’anno, senza ulteriori dettagli sulle altre componenti del carro o sul resto della manifestazione.

All’edizione di quest’anno del Cento Carnevale d’Europa l’associazione carnevalesca Mazalora ha meravigliato con la grandezza del loro orango, enorme maschera centrale del loro ‘Sparateci ancora’. Ha divertito e fatto ballare con la canzone goliardica ‘Pota il cedro’, ma hanno anche attirato l’attenzione con le quattro somigliantissime maschere messe sul carro raffiguranti il patron del carnevale Ivano Manservisi, il sindaco Edoardo Accorsi, l’assessore Silvia Bidoli e Matteo Remondi di Fondazione Teatro Borgatti. Maschere che domenica sono state regalate ai 4 protagonisti. "È stata una cerimonia molto breve – dicono i Mazalora –, abbiamo semplicemente ringraziato tutti loro per la presenza ma soprattutto ringraziato per lo spirito con il quale siamo riusciti a portare avanti il il tutto, dopo un anno partito con tanto fermento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Mazalora donano le quattro maschere sul carro

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