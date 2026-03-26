Com’è salire sul carro della perdente

Recentemente, un candidato considerato sfavorito ha ottenuto una vittoria elettorale inattesa, sorprendendo analisti e osservatori. Questo risultato ha suscitato discussioni sul ruolo degli outsider nel panorama politico, mettendo in evidenza come un candidato meno favorito possa emergere e prevalere. La vittoria ha portato a riflessioni sulle strategie adottate e sulle dinamiche che hanno determinato il successo in un contesto di apparentemente svantaggio.

Durissimo, ora che vince il No al referendum sulla giustizia e il tono bellaciaoista ridiventa quello di sempre, con Giuseppe Conte al posto di Longo e Boldrini e un’alternativa che non sembra prontissima Santanchè si è dimessa. La frecciata a Meloni: "Fedina penale immacolata" Vorrei tanto salire sul carro della perdente ma non so cosa mettermi. Dunque ricapitoliamo. L’Underdog vince le elezioni, non l’avevamo vista arrivare. La prima riforma è congedare il papà di sua figlia Ginevra, che ha un nome consono alla nazione (un’altra nazione ma fa lo stesso). Per evitare conflitti la sorella congeda il ministro della Sovranità alimentare. Due piccioni con una fava. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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