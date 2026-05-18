Notte brava sul carro funebre | a bordo quattro ragazzi ubriachi uno era nel posto del feretro

Durante un normale servizio di controllo nel territorio, gli agenti di una volante a Belluno hanno notato un carro funebre che sfrecciava lungo le strade. A bordo erano presenti quattro ragazzi, alcuni dei quali visibilmente ubriachi. Uno di loro si trovava nel posto del feretro, seduto tra le bare. La scena si è conclusa con il fermo dei giovani e il sequestro del veicolo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso.

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