Notte brava sul carro funebre | a bordo quattro ragazzi ubriachi uno era nel posto del feretro

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale servizio di controllo nel territorio, gli agenti di una volante a Belluno hanno notato un carro funebre che sfrecciava lungo le strade. A bordo erano presenti quattro ragazzi, alcuni dei quali visibilmente ubriachi. Uno di loro si trovava nel posto del feretro, seduto tra le bare. La scena si è conclusa con il fermo dei giovani e il sequestro del veicolo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso.

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Notta brava sul carro funebre. A Belluno gli agenti di una volante si sono trovati davanti a una scena decisamente insolita: nella notte tra sabato e domenica, mentre erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, si soni visti sfrecciare davanti agli occhi un carro funebre. 🔗 Leggi su Today.it

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