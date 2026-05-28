I lavori del Colosseo avanzeranno finalmente lungo gli spalti

I lavori di restauro del Colosseo proseguiranno lungo gli spalti, con nuove fasi di intervento previste nel 2026. La Liga ha confermato questa modifica ai piani di intervento, dopo un cambiamento di programma. Le operazioni riguardano le strutture degli spalti e sono state aggiornate rispetto alle precedenti pianificazioni. La data di completamento non è stata ancora comunicata.

2026-05-28 17:47:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Cambio di programma nei lavori della Colosseo. O meglio, tornare alla tabella di marcia iniziale. Dopo aver sospeso a priori la demolizione della zona tribuna con la classifica delle squadre Lega delle conferenze Nelle ultime ore la società ha deciso che, finalmente, inizieranno i lavori in quella parte dello stadio. Un avanzamento dei lavori che sarà molto significativo demolendo un’area che contiene gli spogliatoi, il tunnel, la mensa e la sala stampa, oltre all’area media. Nei prossimi giorni inizierà la demolizione e verranno date informazioni su come verrà reinstallato il tutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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