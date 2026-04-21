Lavori lungo la linea Napoli-Salerno | cambiano gli orari dei treni

Nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio, alcuni treni a lunga percorrenza e regionali di Trenitalia subiranno variazioni negli orari lungo la linea Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio. Le modifiche sono dovute a lavori di manutenzione programmata che interesseranno questa tratta ferroviaria. Le variazioni riguarderanno sia le partenze che le fermate di alcuni convogli durante le date indicate.

Nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6 e 7 maggio per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli - Salerno (via Monte del Vesuvio) sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e del Regionale di Trenitalia. Lo annuncia una nota.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutiviProseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e... Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week endSi parte dal fine settimana tra il 28 e il 30 marzo, si replica poi dal 18 al 20 aprile. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioni. Lavori linea Napoli–Salerno, modifiche ai trenialcuni treni Alta Velocità della relazione Reggio di Calabria – Salerno – Milano C.le/ Torino Porta Nuova e InterCity della relazione Reggio di Calabria C.le/Battipaglia – Roma Termini subiscono varia ... irpinia24.it Napoli, tre stazioni della Linea 1 chiuse per tre mesi in estate: i dettagliQuest’estate la tratta nord della Linea 1 della metropolitana di Napoli subirà nuove limitazioni per lavori di manutenzione ... internapoli.it