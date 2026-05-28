I DinsiemE tornano a Oltremare in Dolphins World tra dimostrazioni in laguna e foto con i fan
Lunedì 1 giugno, il parco Oltremare di Riccione ha ospitato nuovamente i DinsiemE, che hanno effettuato dimostrazioni in laguna e scattato foto con i visitatori. La giornata si è svolta tra attività di osservazione e interazioni con il pubblico, offrendo un momento di incontro tra natura e scienza. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla divulgazione ambientale e alla sensibilizzazione.
Lunedì 1 giugno il parco Oltremare 2.0 di Riccione propone una giornata tra natura, scienza e scoperta. Tra nuove attrazioni e percorsi tematici, il parco accompagna i visitatori in un viaggio che ripercorre le origini dell’uomo e i processi dell’evoluzione, con contenuti divulgativi pensati per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Oltremare festeggia il weekend di primavera con gli youber DinsiemeDurante il weekend di primavera, il parco Oltremare ha ospitato una serie di attività dedicate alle famiglie, coinvolgendo anche gli youber Dinsieme.
Novara, due giorni di sport e dimostrazioni: al centro commerciale tornano gli Sport DaysA Novara, nel centro commerciale San Martino2, si terranno nuovamente gli Sport Days, una manifestazione che si svolgerà venerdì 8 e sabato 9 maggio.