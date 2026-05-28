I DinsiemE tornano a Oltremare in Dolphins World tra dimostrazioni in laguna e foto con i fan

Notizia in breve

Lunedì 1 giugno, il parco Oltremare di Riccione ha ospitato nuovamente i DinsiemE, che hanno effettuato dimostrazioni in laguna e scattato foto con i visitatori. La giornata si è svolta tra attività di osservazione e interazioni con il pubblico, offrendo un momento di incontro tra natura e scienza. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla divulgazione ambientale e alla sensibilizzazione.