Oltremare festeggia il weekend di primavera con gli youber Dinsieme

Da riminitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend di primavera, il parco Oltremare ha ospitato una serie di attività dedicate alle famiglie, coinvolgendo anche gli youber Dinsieme. La giornata è stata caratterizzata da momenti di intrattenimento e partecipazione, attirando numerosi visitatori di tutte le età. L’evento ha previsto diverse iniziative pensate per coinvolgere i giovani e le famiglie, creando un’atmosfera vivace e dinamica all’interno del parco.

Non è stata una semplice giornata di sole ma una vera e propria ondata di divertimento, quella che ha travolto il family experience park Oltremare 2.0 di Riccione questo ponte del 1° Maggio. Oltre 3500 persone si sono ritrovate sulla collina della Perla Verde nella sola giornata di sabato, per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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