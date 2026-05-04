Oltremare festeggia il weekend di primavera con gli youber Dinsieme

Durante il weekend di primavera, il parco Oltremare ha ospitato una serie di attività dedicate alle famiglie, coinvolgendo anche gli youber Dinsieme. La giornata è stata caratterizzata da momenti di intrattenimento e partecipazione, attirando numerosi visitatori di tutte le età. L’evento ha previsto diverse iniziative pensate per coinvolgere i giovani e le famiglie, creando un’atmosfera vivace e dinamica all’interno del parco.

Non è stata una semplice giornata di sole ma una vera e propria ondata di divertimento, quella che ha travolto il family experience park Oltremare 2.0 di Riccione questo ponte del 1° Maggio. Oltre 3500 persone si sono ritrovate sulla collina della Perla Verde nella sola giornata di sabato, per.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Vipiteno: per chi rincorre gli ultimi weekend e l’atmosfera di primaveraDal 22 marzo al 6 aprile, le WOW-Weeks offrono un incentivo concreto a tornare sugli sci: acquistando uno skipass plurigiornaliero di almeno tre... L’Avis di Arezzo festeggia il primo giorno di primavera con la Merenda del DonatoreArezzo, 18 marzo 2026 – L’Avis di Arezzo festeggia il primo giorno di primavera con la Merenda del Donatore. Tutti gli aggiornamenti Primo Maggio in Riviera Romagnola: il grande weekend dei parchi tra Oltremare, Acquario e Italia in MiniaturaDalla MegaGame Land con i DinsiemE agli incontri con pinguini e squali, fino al viaggio nell’Italia in miniatura: tre giorni di eventi, spettacoli e natura per famiglie tra Riccione, Cattolica e Rimin ... altarimini.it Oltremare travolto dai DinsiemE: oltre 3.500 presenze nel ponte del 1° MaggioNon è stata una semplice giornata di sole ma una vera e propria ondata di divertimento, quella che ha travolto il family experience park Oltremare 2.0 di Riccione questo ponte del 1° Maggio. Oltre 350 ... altarimini.it