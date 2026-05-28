I Cesaroni l’atto finale alla Garbatella | la serie anticipa la chiusura

“Pentole e bicchieri.”. Bastano queste tre parole per far scattare quel brivido di nostalgia che solo le grandi storie sanno regalare. I Cesaroni hanno accompagnato generazioni di bambini, oggi diventati adulti, che all’annuncio di questo atteso ritorno hanno vissuto un vero e proprio tuffo nel passato. Ma il tempo passa per tutti: cambiamo noi, e sono cambiati anche loro. Il bilancio de “Il Ritorno” tra addii storici e nuovi arrivi. L’impatto con la nuova stagione ha regalato non pochi shock emotivi ai telespettatori. Primo tra tutti, la crescita di Mimmo (Federico Russo), il bambino tenero e saggio la cui storica voice-over è stata qui sostituita da quella di Adriano (Pietro Serpi), il nipote nella serie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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