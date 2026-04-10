Il 13 aprile torna in tv la serie televisiva molto seguita, con il cast che questa mattina si è riunito nella zona della Garbatella. La ripresa della produzione ha attirato numerosi spettatori e fan, presenti sul set. La serie, ormai affermata, riprende le sue riprese dopo una pausa, con le riprese che si sono svolte nel quartiere romano. La data di inizio trasmissione è stata comunicata ufficialmente.

Il 13 aprile ripartono i Cesaroni, grande attesa per il ritorno dell'amata serie, questa mattina il cast alla Garbatella. Al Teatro Palladium la prima conferenza stampa. Non è mancato un momento di commozione per Antonello Fassari (Cesare), scomparso un anno fa Oggi grande folla a teatro Palladium di Roma dove il set si è riunito per incontrare la folla e la stampa per presentare la nuova stagione deiCesaroniche torna a 10 anni dall’ultima. Un arrivo molto atteso per cuisi sta facendo una grande promozione. ICesaronisono una di quelle serie con cui parte della generazione italiana è cresciuta, la fiction ha fatto divertire, emozionare e piangere milioni di telespettatori e adesso è pronta a tornare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cesaroni, folla alla Garbatella per il ritorno della serie: dal 13 aprile in tv

L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria"(askanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de I Cesaroni – Il Ritorno, dal 13 aprile su...

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.

Il grande ritorno de I Cesaroni, alla Garbatella bagno di folla per Claudio Amendola e il castBagno di folla a Roma per Claudio Amendola e il cast de I Cesaroni, la nuova stagione della serie che debutta il 13 aprile su Canale 5 e riporta in tv uno dei titoli più amati degli ultimi vent'anni. repubblica.it

A Roma, fan impazziti per il ritorno dei Cesaroni alla GarbatellaFolla e selfie per Amendola e tutto il cast della serie Roma, 10 apr. (askanews) - Tanti fan a Roma alla Garbatella per festeggiare il ritorno de I Cesaroni. A 20 anni dalla prima messa in onda, dal ... msn.com