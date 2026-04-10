Cesaroni folla alla Garbatella per il ritorno della serie | dal 13 aprile in tv

Da ildifforme.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 aprile torna in tv la serie televisiva molto seguita, con il cast che questa mattina si è riunito nella zona della Garbatella. La ripresa della produzione ha attirato numerosi spettatori e fan, presenti sul set. La serie, ormai affermata, riprende le sue riprese dopo una pausa, con le riprese che si sono svolte nel quartiere romano. La data di inizio trasmissione è stata comunicata ufficialmente.

Il 13 aprile ripartono i Cesaroni, grande attesa per il ritorno dell'amata serie, questa mattina il cast alla Garbatella. Al Teatro Palladium la prima conferenza stampa. Non è mancato un momento di commozione per Antonello Fassari (Cesare), scomparso un anno fa Oggi grande folla a teatro Palladium di Roma dove il set si è riunito per incontrare la folla e la stampa per presentare la nuova stagione deiCesaroniche torna a 10 anni dall’ultima. Un arrivo molto atteso per cuisi sta facendo una grande promozione. ICesaronisono una di quelle serie con cui parte della generazione italiana è cresciuta, la fiction ha fatto divertire, emozionare e piangere milioni di telespettatori e adesso è pronta a tornare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cesaroni folla alla garbatella per il ritorno della serie dal 13 aprile in tv
© Ildifforme.it - Cesaroni, folla alla Garbatella per il ritorno della serie: dal 13 aprile in tv

L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria"(askanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de I Cesaroni – Il Ritorno, dal 13 aprile su...

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.

cesaroni folla alla garbatellaIl grande ritorno de I Cesaroni, alla Garbatella bagno di folla per Claudio Amendola e il castBagno di folla a Roma per Claudio Amendola e il cast de I Cesaroni, la nuova stagione della serie che debutta il 13 aprile su Canale 5 e riporta in tv uno dei titoli più amati degli ultimi vent'anni. repubblica.it

A Roma, fan impazziti per il ritorno dei Cesaroni alla GarbatellaFolla e selfie per Amendola e tutto il cast della serie Roma, 10 apr. (askanews) - Tanti fan a Roma alla Garbatella per festeggiare il ritorno de I Cesaroni. A 20 anni dalla prima messa in onda, dal ... msn.com

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